Десятилетний мальчик из Люберец насмерть отравился газом для зажигалок

В городе Люберцы Московской области в результате отравления газом для зажигалок погиб 10-летний мальчик, передает "Интерфакс".

Как сообщил агентству информированный источник, вечером в субботу, 26 августа, во дворе дома №6 по Преображенской улице на детской площадке были обнаружены два 10-летних мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, они надышались газом для зажигалок.

Один из детей скончался на месте, второй был доставлен в больницу, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

В региональном главке Следственного комитета России подтвердили факт происшествия.