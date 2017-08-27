Тысячи немусульман были эвакуированы из-за вспышки насилия на северо-западе Мьянмы

Правительство Мьянмы эвакуировало по меньшей мере четыре тысячи немусульманских жителей в связи с продолжающимися столкновениями в штате Ракхайн на северо-западе страны. Тем временем тысячи мусульман-рохинджа бежали через границу в Бангладеш. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает информационное агентство Reuters.

По данным правительства, количество погибших в результате нападения боевиков-мусульман в пятницу, 25 августа, достигло 98 человек. Среди погибших - около 80 боевиков и 12 сотрудников сил безопасности.

Бои с участием военных и сотен мусульман продолжились в субботу, 26 августа. Самые жестокие столкновения происходили на окраине города Маунгдау.

Местные власти говорят о новой эскалации конфликта, наиболее серьезной с октября прошлого года, когда мусульмане также совершили серию атак на полицейских, убив девять человек. Тогда в ответ полиция и военные напали на деревни рохинджа, не щадя мирных граждан (сообщалось об убийствах, изнасилованиях и грабежах). В результате около 87 тысяч представителей этого народа бежали в Бангладеш. Действия силовых структур Мьянмы были осуждены ООН.