Метеослужба США назвала удар шторма "Харви" по Хьюстону беспрецедентным

Национальная метеослужба США (NWS) в официальном блоге на Twitter назвала "беспрецедентным" удар тропического шторма "Харви" по Хьюстону, отметив, что его последствия непредсказуемы. Населению рекомендуется строго следовать распоряжением властей и спасателей.

- Ураган "Харви" в Техас. Фоторепортаж

"Харви" вызвал катастрофическое наводнение в Хьюсторне. По данным метеослужбы, в городе может выпасть от 50 до 100 сантиметров осадков, что приведет к разрушительному наводнению.

По словам мэра города Сильвестера Тернера, уже получено около 2.000 звонков от людей, нуждающихся в помощи из-за наводнения.

По данным CNN, без света остались около 70 тысяч человек. Во всем штате обесточенными оказались около 300 тысяч домов.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8