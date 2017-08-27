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Метеослужба США назвала удар шторма "Харви" по Хьюстону беспрецедентным

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:19 блог версия для печати

Национальная метеослужба США (NWS) в официальном блоге на Twitter назвала "беспрецедентным" удар тропического шторма "Харви" по Хьюстону, отметив, что его последствия непредсказуемы. Населению рекомендуется строго следовать распоряжением властей и спасателей.

- Ураган "Харви" в Техас. Фоторепортаж

"Харви" вызвал катастрофическое наводнение в Хьюсторне. По данным метеослужбы, в городе может выпасть от 50 до 100 сантиметров осадков, что приведет к разрушительному наводнению.

По словам мэра города Сильвестера Тернера, уже получено около 2.000 звонков от людей, нуждающихся в помощи из-за наводнения.

По данным CNN, без света остались около 70 тысяч человек. Во всем штате обесточенными оказались около 300 тысяч домов.

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