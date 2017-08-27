В Техасе растет число жертв урагана "Харви"

Представитель пожарного департамента Рокпорта заявил, что в районе Аранзаса в результате урагана "Харви" погибли не менее трех человек, пишет Los Angeles Times. Ранее сообщалось об одном погибшем и более 10 пострадавших.

- Ураган "Харви" в Техас. Фоторепортаж

Разборы завалов продолжаются. Число жертв может возрасти.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Власти обратились к жителям с призывом не выходить из дома без крайней необходимости.

"Отсутствие подходящего укрытия может привести к серьезным травмам и даже гибели", – сообщила Национальная метеорологическая служба.

Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. Cообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений.

Больше других населенных пунктов от удара стихии пострадал город Рокпорт. Был причинен ущерб зданиям средней школы, гостиницы, крупного жилого комплекса. Тысячи жителей были временно помещены в специальные приюты для пострадавших от урагана.

Впоследствии категория урагана была снижена до третьей, а затем до первой по пятибалльной шкале. Позднее скорость ветра заметно снизилась, и "Харви" стал тропическим штормом.