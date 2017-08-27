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В мире

"Лаборатория Касперского": через сообщения в Facebook распространяется вирус

время публикации: 02:35 | последнее обновление: 02:42 блог версия для печати фото
"Лаборатория Касперского": через сообщения в Facebook распространяется вирус

Через приложение для обмена сообщениями в социальной сети Facebook распространяется вирус, сообщили в "Лаборатории Касперского".

По словам специалистов компании, пользователи получают в Messenger от друзей ссылку на некую видеозапись. Открыв ее, они попадают на подставной сайт, устанавливающий на компьютер вредоносное программное обеспечение, сообщает "Росбалт".

При этом в браузерах Mozilla Firefox и Safari предлагают обновить Flash-проигрыватель, а пользователям Google Chrome – скачать расширение для YouTube.

Как отметили в "Лаборатории Касперского", вирус угрожает пользователям операционных систем Windows, MacOS и Linux.

По всей видимости, злоумышленники используют для отправки ссылки скомпрометированные учетные записи.

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