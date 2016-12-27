27 декабря 2016 г.
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Покушение на убийство в берлинском метро: мигранты подожгли бездомного

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати

Семеро молодых людей в возрасте от 15 до 21 года подожгли спящего в берлинском метро бездомного, после чего скрылись на уходящем поезде. Шестеро из них сами явились в полицию с повинной, седьмой злоумышленник был задержан. Подозреваемых допрашивают сотрудники служб безопасности.

Об этом инциденте, происшедшем накануне Рождества на станции метро Шенлайнштрассе, сообщает во вторник, 27 декабря, газета Die Welt, которая ссылается на руководителя пресс-службы берлинской полиции Томаса Нойендорфа.

По сведениям издания, шестро злоумышленников, личности которых идентифицировали с помощью записей камер наружного наблюдения, уроженцы Сирии и один – ливиец, названный прессой "ключевым подозреваемым". О том, получили ли они статус беженцев, газета не сообщает.

Отмечается, что бездомный, мужчина 37 лет, не пострадал – свидетели происшествия оперативно потушили возгорание. В статье говорится, что в зимнее время станции берлинского метро остаются открытыми – это место, где могут отдохнуть и согреться местные бомжи.

Это уже не первый случай немотивированного насилия в берлинском метро за последние несколько месяцев: 27 октября болгарский мигрант ударом ноги столкнул с лестницы незнакомую ему девушку. Он был задержан 17 декабря.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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