Скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"

Голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах", скончалась в Лос-Анджелесе, в возрасте 60 лет.

Ранее она была доставлена в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после перенесенного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Актриса попала в больницу в критическом состоянии.

Официальный представитель семьи актрисы выступил с официальным заявлением от лица дочери Билли Лурд: "С великой скорбью Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мама Керри Фишер покинула нас в 8:55. Она была любима всем миром, и ее нам будет сильно не хватать".