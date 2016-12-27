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В мире

Скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"

время публикации: 20:57 | последнее обновление: 20:57 блог версия для печати

Голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах", скончалась в Лос-Анджелесе, в возрасте 60 лет.

Ранее она была доставлена в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после перенесенного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Актриса попала в больницу в критическом состоянии.

Официальный представитель семьи актрисы выступил с официальным заявлением от лица дочери Билли Лурд: "С великой скорбью Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мама Керри Фишер покинула нас в 8:55. Она была любима всем миром, и ее нам будет сильно не хватать".

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