27 декабря 2016 г.
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В мире

Скончалась французская актриса Клод Жансак, "кино-жена" Луи де Фюнеса

время публикации: 22:39 | последнее обновление: 22:39 блог версия для печати

В ночь на 27 декабря скончалась известная французская актриса Клод Жансак. Об этом сообщает сайт Le Parisien со ссылкой на сына актрисы Фредерика Шемена. Актрисе было 89 лет.

В 1952 году 25-летняя актриса встретила Люи дю Фюнеса, который сказал ей, что хочет видеть ее во всех своих фильмах, так "она приносит удачу". Впоследствии Клод Жансак сыграла в десяти комедиях вместе со знаменитым комиком. В серии фильмов о жандарме Крюшо она исполняла роль супруги комиссара.

Жансак снялась в более чем ста фильмах. "Она снималась до самого конца", - подчеркнул ее сын.

В 2016 году Жансак снялась во франко-бельгийской картине "Баден-Баден".

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