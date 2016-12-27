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"Кодовое слово – черная рубашка": сеть Versace уличили в расизме

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:19 блог версия для печати фото
"Кодовое слово – черная рубашка": сеть Versace уличили в расизме

Сотрудники магазина торговой сети Versace в Сан-Франциско, штат Калифорния, использовали особый вербальный код для того, чтобы предупреждать коллег о появлении в магазине темнокожих покупателей.

Об этом рассказал журналистам недавно уволенный афроамериканец Крис Сампино, помощник продавца, пишет во вторник, 27 декабря, новостной портал TMZ, специализирующийся на освещении событий в мире шоу-бизнеса.

Кодовым словом для предупреждения об "опасности" стал индекс D410, которым маркировали черные футболки. Сампино рассказал, что менеджер также разрешил им показывать коллегам эту самую черную футболку, чтобы те быстрее догадались, о чем идет речь.

Темнокожий юноша, сын мулата, счел эти меры предосторожности оскорбительными. Кроме того, он утверждал, что менеджер относился к нему иначе, чем к другим сотрудникам, а причиной увольнения стали его утверждения, что 23-летний Сампино якобы не способен понять и оценить роскошь и не знаком с образом жизни высших слоев общества.

В статье отмечается, что руководство не догадывалось о том, что Сампино на четверть негр, он сам сообщил об этом факте менеджеру, а спустя две недели ему было заявлено, что он не соответствует требованиям, предъявляемым к работникам магазина.

Сампино не простил обиды и подал на руководство сети в суд, требуя возмещения морального и материального ущерба.

В исковом заявлении он изложил рассказанную выше историю своего увольнения. Компания Versace отвергает эти обвинения.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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