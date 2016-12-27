Израильтянин задержан в США за попытку склонить к проституции несовершеннолетнюю

Гражданин Израиля Дов Кац, занимающий одну из руководящих должностей в приобретенной корпорацией Facebook компании Oculus, был задержан полицией Сиэтла по подозрению в склонении к проституции несовершеннолетней девушки, сообщает The Marker.

Операция по задержанию израильтянина была проведена после того, сотрудница полиции Сиэтла, выдававшая себя за 15-летнюю девушку, договорилась с Кацем о встрече в гостинице и о том, что Кац заплатит ей 300 долларов за секс.

Обвинения 38-летнему израильтянину будут предъявлены 5 января. Сумма залога, установленная судом за освобождение Каца из-под стражи, составила 125 тысяч долларов.