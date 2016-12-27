27 декабря 2016 г.
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Трамп поздравил евреев с Хануккой и подвергся оскорблениям в соцсетях

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Пользователи соцсетей обрушили на избранного президента США Дональда Трампа поток антисемитских "твитов" – сразу после того, как он поздравил евреев с праздником Ханукка в своем микроблоге, сопроводив пожелание радости изображением ритуального восьмисвечника (ханукии).

Об этом пишет во вторник, 27 декабря, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на страницу Трампа в социальной сети Twitter.

Некоторые пользователи заявляют, что глубоко разочарованы: они голосовали за "доброго христианина" на посту главы Белого дома и не хотят поддерживать "сатанинских иудеев", другие обвиняют Трампа в предательстве, утверждая, что он продался евреям.

Не остались в стороне и пользователи-евреи, которые отметили ошибку Трампа: он опубликовал фото восьми горящих свечей, то время как ритуал требует зажигать их по одной каждый день. По мнению этих критиков, данные жест свидетельствует о недостатке терпения у избранного главы государства.

Вербальной атаке подвергся и сын Трампа, Дональд-младший, также поздравивший граждан страны с Хануккой: один из пользователей усмотрел в его инициалах Donald J. Trump намек на то, что "евреи контролируют прессу".

В то время, пока отец и сын Трампы отражают нападки недоброжелателей, дочь президента Иванка, перешедшая в иудаизм и получившая имя Яэль, зажигает ханукальные свечи на Гаваях, куда она отправилась отдыхать с мужем и тремя детьми. Однако ее поздравления с еврейской Хануккой и католическим Рождеством не вызвали возмущения в соцсетях.

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