Четверо индийцев арестованы по подозрению в групповом изнасиловании туристки из США

Полиция Индии арестовала четверых подозреваемых в групповом изнасиловании 25-летней американской туристки. Как сообщает агентство Reuters, среди задержанных оказался коридорный пятизвездочного отеля в Нью-Дели, в котором останавливалась эта женщина. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

Издание Times of India отмечает, что потерпевшая подала заявление только в октябре, хотя называет себя жертвой преступления, совершенного в апреле. Для дачи показаний в суде она вновь прилетела в Индию.

В своих показаниях молодая американка рассказывает, что 8 апреля этого года она прибыла вместе с несколькими десятками других туристов в Нью-Дели и получила ключи от номера в пятизвездочном отеле, расположенном в районе Connaught Place. По ее словам, она поднялась в номер после того, как гид (один из подозреваемых) рассказал группе о планах на ближайшие дни. Поднявшись на свой этаж, туристка попросила коридорного (другой подозреваемый) принести ей адаптер для зарядника к мобильному телефону. По ее словам, минут через 10-15 сотрудник отеля принес адаптер, ушел, а потом вернулся с бутылкой воды, хотя она не просила об этом. После того, как коридорный покинул гостиничный номер, женщина отпила воду из принесенной бутылки и, как сказано в ее показаниях, сразу почувствовала себя очень сонной. Потерпевшая предполагает, что в воду был подмешано какое-то наркотическое или снотворное вещество. Она вспоминает, что иногда ненадолго просыпалась и видела мужчин в своем номере, чувствовала их прикосновения и понимала, что они по очереди насилуют ее, но сначала не могла оказать никакого сопротивления, а позже, когда она попыталась стучать в стену, была избита одним из насильников, сказавшим, что преподает урок за то, что она отправилась в Индию в одиночку.

Лишь через несколько месяцев после возвращения в США, в конце июля молодая женщина, по ее словам, стала вспоминать о кошмаре, который происходил с ней в Индии. Она говорит, что у нее начались приступы беспричинной паники, ей снились кошмарные сны – тогда она осознала, что стала жертвой насильников, и рассказала матери о случившемся. Затем она связалась с некой американской общественной организацией, туроператором и администрацией отеля в Нью-Дели, но не получила от них никакой помощи. 5 октября потерпевшая направила по электронной почте жалобу в полицию Нью-Дели и 17 октября получила ответ о начале расследования.

Полиция оказалась в затруднительной ситуации, так как не располагала ни записями камер наблюдения, ни показаниями очевидцев, и была вынуждена полагаться на рассказ потерпевшей, не имея другой доказательной базы. 5 декабря подозреваемые, вызванные на допрос, отвергли все обвинения в свой адрес, заявив, что американка лжет, и показав совместные с ней фотографии в разных местах, куда она ездила в Индии. Тем не менее, полицейские конфисковали паспорта и мобильные телефоны подозреваемых для дальнейшего расследования. 26 декабря суд санкционировал арест подозреваемых: туристического гида, водителя, коридорного и уборщика. Личность пятого подозреваемого устанавливается.

Индийской полиции зачастую приходится расследовать преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении иностранных туристов. Американские СМИ обратили особое внимание на это расследование не только потому, что возможной жертвой является гражданка США, но и потому, что дело возбуждено на основании показаний, не подтверждаемых пока какими-либо дополнительными свидетельствами. В ряде публикаций содержатся рекомендации для туристок, отправляющихся в Индию: например, стараться не ходить никуда в одиночку, особенно в темное время суток, не принимать никаких подарков, в том числе воду или пищу, от местных жителей.