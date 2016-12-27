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В мире

Американский конгрессмен: Иерусалим развязывает войну против Вашингтона

время публикации: 18:15 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Конгрессмен-демократ Джим Макдермотт

Конгрессмен-демократ Джим Макдермотт обвиняет Израиль в "развязывании войны против правительства США" в ответ на антиизраильскую резолюцию, принятую Совбезом ООН, которую, по мнению израильтян, тайно инициировала администрация Обамы.

Об этом пишет во вторник, 27 декабря, сайт газеты The Jerusalem Post.

В интервью, данном телеканалу MSNBC, Макдермотт предупреждает, что резкая реакция Израиля – лишь начало дипломатической войны против Вашингтона, развитие которой "не предвещает ничего хорошего".

"Мы ощущаем атмосферу войны: все эти "твиты", эти инсинуации – это ростки усиливающейся напряженности", – приводит издание слова конгрессмена.

Эти комментарии были опубликованы вслед за словами Рона Дермера, посла Израиля в США, который заявил, что правительство его страны располагает свидетельствами, что за антиизраильской резолюцией ООН стоит Вашингтон.

"Новость в том, что США не встали на защиту Израиля против этой банды. И самое возмутительное – Штаты в сущности сами организовали эту банду. Это очень печальная и позорная страниц в истории американо-израильских отношений" – цитирует издание слова Дермера.

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