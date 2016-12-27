В Подмосковье мать вытолкнула 7-летнего ребенка из окна на 15-м этаже

Жительница Калужской области вытолкнула своего семилетнего ребенка из окна на 15-м этаже жилого здания в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник, 27 декабря, в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"Как установлено следствием, вечером 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире в Мытищах, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался. Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.