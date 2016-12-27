27 декабря 2016 г.
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Савченко объявила о создании нового движения РУНА, которое она возглавит

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
Надежда Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, официальное объявила о создании своей общественной платформы РУНА, целью которой является формирование на территории Украины децентрализованного унитарного государства.

Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, информационное агентство РИА Новости.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила – это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В данный момент это простое естественное объединение людей", – заявила Савченко в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Депутат обратила внимание журналистов на то, что создаваемая ею организация не имеет спонсоров, источник финансирования – пожертвования, которые поступают на ее личный счет и на счет самой РУНА.

Представитель экспертной группы "Народный суверенитет" Теодор Дякив, который вошел в состав общественной организации, заявил, что целью организации является изменение нынешней системы государственной власти и построение децентрализованной унитарной республики.

"Нужно строить политическую систему и институты на новых принципах. Нынешнюю представительскую демократию мы хотим заменить контролированной представительской демократией и построить на Украине государственный строй, который соответствует децентрализованной унитарной республике, чтобы не было никаких сомнений или намеков о федерализме или чем-то подобном", — разъяснил Дякив.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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