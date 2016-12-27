27 декабря 2016 г.
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В мире

На МКС проведут уникальный эксперимент по 3D-печати живых тканей и органов

время публикации: 05:15 | последнее обновление: 05:18 блог версия для печати фото
На МКС проведут уникальный эксперимент по 3D-печати живых тканей и органов

Российские ученые одобрили подготовку и проведение на борту Международной космической станции (МКС) уникального эксперимента по 3D-печати живых тканей и органов.

Как сообщил Валентин Уваров, директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), эксперимент получил шифр "Магнитный 3D-биопринтер", пишет газета "Известия".

"В настоящее время разработан проект технического задания на космический эксперимент "Исследование возможности трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля" и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО "РКК "Энергия" (головная организация "Роскосмоса" по пилотируемым программам – ред.). Следующий этап предусматривает разработку и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента", – рассказал Уваров.

Решение о сроках проведения эксперимента будет принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС.

"Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа", – отметил представитель "Роскосмоса".

По словам заместителя директора Института медико-биологических проблем, члена-корреспондента РАН Людмилы Буравковой, планируемый эксперимент имеет высокую научную значимость "для понимания вклада гравитационного фактора в морфогенез тканей и его перспективность при разработке новых направлений медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в дальний космос".

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