РИА Новости: российские дипломаты надеются, что диалог с Израилем не пострадает от резолюции СБ ООН

Представитель посольства РФ в Тель-Авиве заявил агентству РИА Новости: "Наши контакты с израильской стороной продолжаются в рабочем режиме. Мы надеемся на то, что нынешняя ситуация не окажет негативного влияния на наш двусторонний диалог".

МИД Израиля ранее сообщил о решении "временно ограничить" связи со странами, которые на прошлой неделе голосовали за резолюцию №2334 с осуждением еврейских поселений на спорных территориях и требованием прекратить поселенческую деятельность.

24-25 декабря израильские СМИ сообщали, что, по требованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в ответ на поддержку Украиной антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН, был отменен визит в Израиль главы правительства Украины Владимира Гройсмана, который намечался на эту неделю. Об отмене визита сообщали газета "Гаарец", сайт Ynet, радиостанция "Решет Бет" и многие другие СМИ.

Отмена визита премьер-министра Украины – не единственный шаг, направленный против стран, которые поддержали в СБ ООН резолюцию, осуждающую израильское строительство на спорных территориях. Нетаниягу также поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели. В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала.

МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю. Внешнеполитическому ведомству поручено проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле.

В воскресенье, 25 декабря, состоялось заседание военно-политического кабинета, на котором Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран. В том числе, запрет распространяется на Россию и Украину. В этот же день ранее стало известно, что Нетаниягу распорядился пригласить для беседы в МИД послов всех стран, поддержавших резолюцию. Посол США Дан Шапиро был приглашен к Нетаниягу отдельно.

Вечером 26 декабря на церемонии, посвященной презентации проекта развития северных районов страны, глава правительства Биньямин Нетаниягу коснулся темы резолюции СБ ООН и реакции Израиля на нее. В частности, он объяснил, почему Израиль так остро отреагировал на резолюцию: "Утром я прочел в нескольких газетах о моей агрессивной позиции по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щеку. Это продуманная, твердая и ответственная реакция. Необходимо разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо... Это важно и в том случае, если в следующем месяце будут предприняты другие попытки навредить нам. Жесткая реакция, в сущности, создает основу для другого отношения к нам в будущем. Поэтому было бы неправильно представлять наш протест как объявление войны всему миру. Но мы должны прекратить вести себя, как в "галуте". В раболепии нет политической мудрости. Я уверен, что наши отношения с другими странами, не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку в мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне. Израиль под моим руководством – сильная, гордая страна. Мы продолжить защищать ее и двигаться вперед".

Антиизраильская резолюция ООН. Содержание

Как сообщалось ранее, резолюция №2334, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.