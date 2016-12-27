Грабитель ранил трех полицейских на западе Москвы

Подозреваемый в грабеже мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, проводившим операцию по его задержанию на западе Москвы, и ранил троих из них. Инцидент произошел в ночь на вторник, 27 декабря, передает информационное агентство "Интерфакс".

"На Ельнинской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании подозреваемого в совершении грабежа последний оказал вооруженное сопротивление. В результате чего, по предварительной информации, трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь", – сообщила пресс-служба московского управления МВД РФ.

Преступник укрылся в одной из квартир. Полицейскими и бойцами Росгвардии принимаются меры к его задержанию.