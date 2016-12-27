Свидетель рассказал, как произошла катастрофа Ту-154

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент катастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море, недалеко от Сочи, и стал ее свидетелем, рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По словам пограничника, после взлета Ty-154, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.

По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной – 345 км/час, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж попытался слишком резко поднять машину вверх, отмечает агентство "Интерфакс".

Ошибку пилотирования могли усугубить такие факторы, как перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.