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В мире

Дональд Трамп заявил, что ООН не реализует свой потенциал: "Очень грустно!"

время публикации: 03:18 | последнее обновление: 03:25 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Организация Объединенных Наций не реализует заложенный в ней потенциал. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп.

"У ООН такой огромный потенциал, но на сегодняшний день это всего лишь клуб, где люди собираются, беседуют и хорошо проводят время. Очень грустно!", – написал Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

24 декабря избранный президент США опубликовал в своем твиттере комментарий по поводу принятия Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей израильское строительство на спорных территориях.

Трамп не стал комментировать тот факт, что США не воспользовались правом вето, что привело к тому, что антиизраильская резолюция была принята.

"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", – написал Трамп в первый вечер Хануки и в канун Рождества. Он также поздравил евреев с праздником.

Ранее Дональд Трамп призывал администрацию Барака Обамы не допустить принятия антиизраильской резолюции в Совбезе.

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Трамп заявил, что антиизраильская резолюция ООН осложнит переговоры о мире







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