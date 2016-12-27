Дональд Трамп заявил, что ООН не реализует свой потенциал: "Очень грустно!"

Организация Объединенных Наций не реализует заложенный в ней потенциал. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп.

"У ООН такой огромный потенциал, но на сегодняшний день это всего лишь клуб, где люди собираются, беседуют и хорошо проводят время. Очень грустно!", – написал Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

24 декабря избранный президент США опубликовал в своем твиттере комментарий по поводу принятия Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей израильское строительство на спорных территориях.

Трамп не стал комментировать тот факт, что США не воспользовались правом вето, что привело к тому, что антиизраильская резолюция была принята.

"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", – написал Трамп в первый вечер Хануки и в канун Рождества. Он также поздравил евреев с праздником.

Ранее Дональд Трамп призывал администрацию Барака Обамы не допустить принятия антиизраильской резолюции в Совбезе.