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В мире

Катастрофа Ту-154 около Сочи: найден первый "черный ящик"

время публикации: 08:18 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
Катастрофа Ту-154 около Сочи: найден первый "черный ящик"
"Черный ящик" (иллюстрация)
Сочи (архив)

Утром во вторник, 27 декабря, стало известно, что в Черном море на месте крушения самолета Ту-154 минобороны РФ водолазы обнаружили один бортовых самописцев. "Черный ящик" нашли под кабиной самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Вскоре поступили сведения, что "черный ящик" поднят на поверхность.

Изучение записей бортового самописца может помочь установить причину авиакатастрофы. Расшифровка, по оценке специалистов, займет несколько недель.

В настоящее время, по сведениям ТАСС, приоритетной является версия отказа двигателя из-за попадания в него посторонних предметов. Но Ту-154 имеет три двигателя в задней части, и сам по себе отказ одного из двигателей вряд ли мог привести к падению самолета. Возможно, причиной катастрофы были ошибочные действия пилотов после отказа двигателя на низкой высоте, однако, судя по информации минобороны РФ, Ту-154 пилотировали летчики, имеющие большой опыт управления самолетами именно этого типа.

По сведениям РИА Новости, к утру вторника на месте крушения обнаружены тела 12 погибших и 156 фрагментов тел. Останки переправят самолетами в Москву для проведения генетической экспертизы. Тело одного из погибших уже опознано родственниками.

На расстоянии около 1800 метров от берега спасатели нашли фрагменты фюзеляжа, двигателя и хвостовой части самолета. Часть обломков уже поднята и доставлена на берег.

В поисковой операции принимают участие 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран.

Минобороны России не подтверждает публикации СМИ, в которых приводятся рассказы свидетелей о том, как произошла катастрофа. Так, например, газета "Коммерсант" приводила рассказ сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент катастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море, недалеко от Сочи, и стал ее свидетелем. По его словам, перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом. Если это действительно было так, то можно предположить, что Ту-154 "свалился с потока", к чему могло привести превышение максимально допустимых углов атаки при попытке поднять самолет после отказа двигателя и потери скорости. Агентство "Интерфакс" приводит мнение экспертов по поводу того, что ошибку пилотирования могли усугубить такие факторы, как перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.

В результате катастрофы самолета минобороны РФ Ту-154, следовавшего в Сирию, погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован 25 декабря.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2016 г.
Свидетель рассказал, как произошла катастрофа Ту-154
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Эксперты: разрушения Ту-154 могут говорить о том, что пилот пытался посадить его на воду
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Источник: на нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасжилеты. Минобороны РФ опровергает
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Падение Ту-154 в Черное море: версии причин катастрофы







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