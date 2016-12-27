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Крушение Ту-154: на обломках самолета и телах погибших нет следов взрывчатки

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:25 блог версия для печати фото
Крушение Ту-154: на обломках самолета и телах погибших нет следов взрывчатки

В прессу продолжает поступать информация, исключающая версию теракта на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря. На этот раз стало известно об отсутствии следов взрывчатки, а также свидетельствующих о внешнем воздействии повреждений на фрагментахвоздушного судна и телах, поднятых из воды.

Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.

"К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие, таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения", – приводит издание слова источника.

Собеседник агентства объяснил отсутствие сигналов бедствия с самолета тем, что пилоты в критической ситуации были в первую очередь озабочены спасением воздушного судна: "Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал".

Ранее в этот день это же агентство сообщило о том, что в связи с крушением в Сочи Ту-154 министерство обороны РФ приняло решение приостановить полеты самолетов этого типа, эксплуатируемые российскими силовыми ведомствами – они будут приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастрофы над Черным морем.

Напомним, что в результате крушения самолета минобороны РФ Ту-154, следовавшего в Сирию, погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован 25 декабря.

В настоящее время, согласно публикациям в российских СМИ, приоритетной версией является отказ двигателя из-за попадания в него посторонних предметов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2016 г.
"Интерфакс": приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2016 г.
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