Крушение Ту-154: эксперты анализируют ситуацию, приведшую к катастрофе

Самолет Ту-154 минобороны РФ, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 км/ч. В момент трагедии он пытался совершить правый маневр и летел с сильно задранным носом.

Об этом пишет во вторник, 27 декабря, информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию, которая в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла. При этом по не известным пока причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", – приводит издание разъяснения эксперта.

Как сообщил ТАСС другой источник, близкий к расследованию трагедии, "Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону".

Эксперты не исключают, что катастрофа могла случиться по нескольким причинам, в числе которых ошибочные действия экипажа и неисправность одного из двигателей.

Издание разъясняет, что углом тангажа называется угол между продольной, от носа к хвосту, осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.