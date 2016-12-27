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В мире

"Интерфакс": приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Ту-154

В связи с крушением в Сочи Ту-154 министерство обороны РФ приняло решение приостановить полеты самолетов этого типа, эксплуатируемые российскими силовыми ведомствами, сообщает "Интерфакс".

Полеты Ту-154 будут приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастрофы над Черным морем.

В результате катастрофы самолета минобороны РФ Ту-154, следовавшего в Сирию, погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован 25 декабря.

В настоящее время, согласно публикациям в российских СМИ, приоритетной версией причины катастрофы является отказ двигателя из-за попадания в него посторонних предметов.

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