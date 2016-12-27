Депутат Верховной Рады предложил перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим

Депутат Верховной Рады Александр Фельдман предложил решение, которое, по его мнению, полностью исчерпает дипломатический скандал между Киевом и Иерусалимом.

На своей странице в Facebook он написал, что перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим, "поднимет отношения между странами на новый, небывалый ранее уровень".

На официальном сайте политика говорится, что соответствующий законопроект он намерен вынести на рассмотрение Верховной Рады.

"Хочу пояснить свою позицию по голосованию в ООН против Израиля. Я очень огорчен тем, что произошло. И самим голосованием, и тем, что Украина не воздержалась, и отменой визита нашего премьера. Много лет я и мои коллеги работаем на развитие отношений между нашими странами и очень много мы добились. Это и безвизовый въезд, и снижение цен на авиаперелеты, и поддержка Израилем Украины, и многое другое. Конечно, последствия нашего голосования разочаровали израильтян и сильно подорвали то, что было достигнуто, — отметил политик. Но я хочу думать о будущем. Поэтому считаю, что мы, украинцы, должны исправить эту ситуацию. Лучшим решением, которое полностью исчерпает дипломатический скандал и выведет наши отношения на совершенно новый, небывалый ранее уровень, станет перенос Посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим", — заявил Александр Фельдман.

Законопроект депутат обещает внести на рассмотрение Верховной рады сразу после окончания каникул.





