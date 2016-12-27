27 декабря 2016 г.
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Умерла астроном Вера Рубин, доказавшая существование темной материи

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Вера Рубин

В минувшее воскресенье, 25 декабря, в Принстоне (штат Нью-Джерси) в возрасте 88 лет умерла Вера Рубин – известный американский астроном, одна из пионеров развития концепции вращения галактик.

О кончине Веры Рубин сообщают многие американские СМИ, в частности сайт телеканала Fox News.

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 в Филадельфии (США), в еврейской семье. Ее родители были иммигрантами из Литвы и Бессарабии, напоминает Википедия. В 1948 году окончила Вассарский колледж со степенью бакалавра искусств, попытавшись затем поступить в магистратуру Принстонского университета, в чём ей было отказано, так как до 1975 года женщины не могли поступать в магистратуру по астрономии. Поэтому она поступила в Корнелльский университет, где изучала физику и астрономию, получив степень магистра в 1951 году. В 1954 году окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

В конце 1960-х годов в Отделе земного магнетизма вашингтонского Института Карнеги Вера Рубин совместно с Кентом Фордом приступила к наблюдениям ближайшего соседа галактики Млечный Путь, спиральной галактики М31 (туманность Андромеды).

В своей научной карьере Вера Рубин часто сталкивалась с критикой и враждебностью со стороны её коллег-мужчин. Несмотря на это, она оставалась сосредоточенной на работе, а не на этом отношении. Впервые она испытала враждебность, когда сообщила своему учителю физики в средней школе, что её приняли в Вассарский колледж. Он не очень ободряюще ответил "Это прекрасно. Всё будет хорошо до тех пор, пока ты будешь держаться подальше от науки".

Это не привело Веру Рубин в уныние, и даже после того, как ей было отказано во вступлении на курс астрономии в Принстоне, потому что к нему не допускались женщины, она продолжала обучение и в конечном итоге стала доктором философии в Джорджтауне.

Работая совместно с Кентом Фордом в 60-е годы, Рубин первая провела исследование, показавшее, что орбитальная скорость звезд на периферии галактик близка к скорости звёзд в центре галактики. Этот факт необычен, поскольку скорость кругового орбитального движения в гравитационном поле должна соответствовать массе внутри орбиты, причём наблюдаемая масса звёзд и газа в центре галактики оказывалась недостаточной, чтобы обеспечить столь высокую скорость на периферии.

Наблюдения, выполненные Верой Рубин, подтвердили гипотезу, высказанную ранее Фрицем Цвикки, который предположил, что обнаруженные им аномалии в движении галактик объясняются существованием своего рода невидимой тёмная материя, не взаимодействующей с электромагнитным излучением и рассеянной всюду по вселенной. Рубин смогла доказать, что во вселенной существует в 10 раз больше темной материи, чем считалось ранее, что более 90% массы вселенной представляет собой тёмную материю. В течение многих лет исследование Веры Рубин не получало поддержку, поскольку многие её коллеги-мужчины дискредитировали его. Они считали, что её открытие не соответствует законам Ньютона и что она, вероятно, сделала ошибку в расчётах. И магистерскую, и докторскую диссертацию Рубин раскритиковали и, в основном, проигнорировали, хотя доказательства были неопровержимы.

Научное сообщество со временем признало её работу, но только потому, что её коллеги-мужчины позже подтвердили это.

В 1990-е годы Вера Рубин удостоилась высшей научной награды США "Национальной научной медали" и золотой медали Королевского астрономического общества Великобритании. Она стала почётным доктором множества университетов и двух академий наук, автором более ста статей и нескольких книг. Она продолжала научную работу, являясь сотрудницей Института Карнеги в Вашингтоне, до своей кончины в декабре 2016 года.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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