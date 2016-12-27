Пенсионерка из Екатеринбурга умерла, выпив косметический лосьон

59-летняя жительница города Екатеринбург умерла после того, как употребила внутрь косметический лосьон "Вита-септ космо +", купленный в одном из продуктовых магазинов.

Об этом пишет во вторник, 27 декабря, новостной портал "Росбалт".

Женщина-инвалид скончалась в минувший понедельник, 26 декабря, в квартире дома на улице Технической. Официальный представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что погибшая употребляла лосьон вместе со своим супругом и приятельницей, которые остались живы.

"Делать выводы о том, что жительница Екатеринбурга погибла от именно суррогата, пока преждевременно. Женщина длительное время болела. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы" – заявил в беседе с журналистами официальный представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейские обнаружили в складском помещении магазина, где был приобретен "Вита-септ космо +", 400 бутылочек этого лосьона, на полках этот товар выставлен не был.

По результатам проводящейся сегодня доследственной проверки будет принято процессуальное решение.