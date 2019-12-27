Агентство Reuters сообщило в пятницу, 27 декабря, что Россия впервые развернула ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

"Авангард" – комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Эти данные приводит агентство ТАСС.

Местом дислокации войск, оснащенных новейшим вооружением, стала Оренбургская область.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и лазерными установками "Пересвет", значительно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

"Россия стала первой страной, публично сообщившей о том, что в ее распоряжении имеется гиперзвуковое оружие", - пишут российские СМИ.

Отметим, что в этот же день стартовали международные морские учения с участием боевых кораблей Ирана, России и КНР. Они продлятся четыре дня и затронут Оманский залив и северную часть акватории Индийского океана.

Как заявил пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абу аль-Фадль Шукарджи: "Цели учений – повышение нашей обороноспособности в регионе, обмен опытом с военными моряками других государств и отработка методов борьбы с морским терроризмом и пиратством".





