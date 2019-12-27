Власти Нью-Йорка принимают особые меры для защиты еврейской общины в Хануку

После серии недавних антисемитских инцидентов власти Нью-Йорка объявили, что увеличат присутствие полиции в районах Бруклина, являющихся домом для еврейских общин – Боро-Парке, Кроун Хейтс и Уильямсбурге, сообщают NPR и CNN.

Кроме того, дополнительные полицейские патрули появятся возле синагог и других центров еврейской религиозной и культурной жизни. "Антисемитизм – это атака на ценности нашего города, - заявил мэр города Билл де Блазио, - мы не станем терпеть это. Любой, кто терроризирует еврейскую общину, предстанет перед судом".

За последнюю неделю, отмеченную празднованием евреями Хануки, было зафиксировано, по меньшей мере, шесть нападений, совершенных по антисемитским мотивам.

Хаим Дойч, депутат горсовета Нью-Йорка, заявил, что, судя по всему, "в городе открыт сезон охоты на евреев".

В частности, 65-летний мужчина сообщил, что в районе Манхеттена он получил удар кулаком, сопровождавшийся антисемитской бранью. Подозреваемый в нападении, 28-летний Стив Хорхе, был задержан; ему предъявлены обвинения в преступлении на почве национальной ненависти.

Также зафиксирован случай нападения группы подростков на двух еврейских детей и нападение группы антисемитски настроенных хулиганов на 25-летнего еврея. Кроме того, на улице неизвестный нанес удар 56-летнему еврею. В конце недели 34-летнюю еврейку ударили по лицу сумкой; подозреваемая была задержана. Еще одна женщина напала с кулаками на трех евреек в традиционной одежде, выкрикивая антисемитские оскорбления.

Ранее в декабре группа вооруженных людей открыла огонь на кошерном рынке в Джерси-Сити, в результате чего погибли шесть человек. Правоохранительные органы рассматривают это нападение как преступление на почве ненависти и террористический акт.





