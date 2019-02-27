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27 февраля 2019 г.
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В мире

В Москве прошли переговоры Нетаниягу и Путина

время публикации: 15:01 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати фото
В Москве прошли переговоры Нетаниягу и Путина
В Москве прошли переговоры Нетаниягу и Путина
В Москве прошли переговоры Нетаниягу и Путина

В среду, 27 февраля, в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

С израильской стороны на переговорах присутствовали министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин и другие.

Перед началом переговоров израильский лидер заявил, что прямая связь между лидерами двух стран помогает предотвращать столкновения между израильскими и российскими военными, способствуя стабильности в регионе.

Самой большой угрозой стабильности в ближневосточном регионе Нетаниягу назвал Иран и его "сателлитов". Он заявил, что Израиль продолжит операции, направленные на предотвращение военного присутствия иранцев в Сирии.

Нетаниягу также поблагодарил Путина за дружбу и готовность к прямому и открытому диалогу.

Путин, в свою очередь, отметил важность продолжения налаженных контактов. Он назвал Россию партнером Израиля, подтвердив, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе и вопросы, связанные с безопасностью.

После переговоров пресс-служба Кремля сообщила о содержании переговоров следующее: "В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальная международная и региональная проблематика, в частности ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование".

Перед переговорами Нетаниягу опубликовал в своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы".

Встреча Нетаниягу с Путиным должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам. 21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречаются уже 11-й раз.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались до сегодняшнего дня только однажды, на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 февраля 2019 г.
Нетаниягу прибыл в Москву на переговоры с Путиным
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2019 г.
СМИ: Биньямин Нетаниягу сократил свой визит в Москву
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2019 г.
Биньямин Нетаниягу рассказал в Facebook о цели своего визита в Москву
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2019 г.
Нетаниягу перед встречей с Путиным: Израиль будет действовать в Сирии "сколько нужно"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2019 г.
Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии





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Среда, 27 февраля 2019 г.
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