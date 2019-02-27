В Москве прошли переговоры Нетаниягу и Путина

В среду, 27 февраля, в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

С израильской стороны на переговорах присутствовали министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин и другие.

Перед началом переговоров израильский лидер заявил, что прямая связь между лидерами двух стран помогает предотвращать столкновения между израильскими и российскими военными, способствуя стабильности в регионе.

Самой большой угрозой стабильности в ближневосточном регионе Нетаниягу назвал Иран и его "сателлитов". Он заявил, что Израиль продолжит операции, направленные на предотвращение военного присутствия иранцев в Сирии.

Нетаниягу также поблагодарил Путина за дружбу и готовность к прямому и открытому диалогу.

Путин, в свою очередь, отметил важность продолжения налаженных контактов. Он назвал Россию партнером Израиля, подтвердив, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе и вопросы, связанные с безопасностью.

После переговоров пресс-служба Кремля сообщила о содержании переговоров следующее: "В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальная международная и региональная проблематика, в частности ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование".

Перед переговорами Нетаниягу опубликовал в своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы".

Встреча Нетаниягу с Путиным должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам. 21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречаются уже 11-й раз.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались до сегодняшнего дня только однажды, на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.





