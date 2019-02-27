18+
27 февраля 2019 г.
последняя новость: 11:01
Мир в Сирии — после решения курдского вопроса
Спасти систему здравоохранения и победить дороговизну!
«В еврейской стране не будет еврейской диаспоры!»
Ливан на пути к пропасти
Иран дал боевикам возможность бить по Тель-Авиву
Москва обозначила свою позицию
Желтые жилеты и новый антисемитизм
Сандерс не вписывается в Овальный кабинет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:58 Пакистан объявил, что сбил два летательных аппарата индийских ВВС
08:27 В Кашмире разбился вертолет Ми-17, погибли два человека
06:13 Нетаниягу прибыл в Москву на переговоры с Путиным
04:10 Умер советский и латышский актер Андрейс Жагарс
03:12 Тимошенко: "Батькивщина" начинает процедуру импичмента Порошенко
02:20 Испанская полиция: сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой
01:10 В аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
20:00 Добровольцы ESJF используют дроны для составления карт еврейских кладбищ в Европе
19:30 Израильская ракета ПВО сбила пакистанский БПЛА в небе над Индией
19:05 Лейбористы потребовали доказательств причастности "Хизбаллы" к террору
Загрузка...
В мире

Нетаниягу прибыл в Москву на переговоры с Путиным

время публикации: 06:13 | последнее обновление: 06:18 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Нетаниягу прибыл в Москву на переговоры с Путиным
На сирийской границе

Рано утром в среду, 27 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с кратковременным визитом в Москву, где состоятся его очередные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне вечером израильские СМИ сообщили, что продолжительность визита сокращена, и уже вечером 27 февраля Нетаниягу планирует вернуться в Израиль. 13-й канал израильского телевидения передал, что Нетаниягу решил сократить визит в Москву из-за решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита до конца этой недели опубликовать свое решение относительно расследований, ведущихся против премьера.

Перед переговорами Нетаниягу опубликовал в своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы".

Встреча Нетаниягу с Путиным должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам. 21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии. В поездке израильского премьера должны были сопровождать глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман и командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались уже 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только однажды, на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2019 г.
СМИ: Биньямин Нетаниягу сократил свой визит в Москву
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2019 г.
Биньямин Нетаниягу рассказал в Facebook о цели своего визита в Москву
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2019 г.
Нетаниягу перед встречей с Путиным: Израиль будет действовать в Сирии "сколько нужно"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2019 г.
Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии





  Rating@Mail.ru  
Среда, 27 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019