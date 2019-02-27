Нетаниягу прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Рано утром в среду, 27 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с кратковременным визитом в Москву, где состоятся его очередные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне вечером израильские СМИ сообщили, что продолжительность визита сокращена, и уже вечером 27 февраля Нетаниягу планирует вернуться в Израиль. 13-й канал израильского телевидения передал, что Нетаниягу решил сократить визит в Москву из-за решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита до конца этой недели опубликовать свое решение относительно расследований, ведущихся против премьера.

Перед переговорами Нетаниягу опубликовал в своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы".

Встреча Нетаниягу с Путиным должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам. 21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии. В поездке израильского премьера должны были сопровождать глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман и командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались уже 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только однажды, на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.





