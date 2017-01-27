В России умер первый лидер сепаратистов ЛНР

27 января в Подмосковье умер бывший лидер сепаратистов ЛНР Валерий Болотов. Ему было 46 лет. По данным российских СМИ, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Председатель парламента так называемой Новороссии (ЛНР и ДНР) Олег Царев сказал, что Болотов скончался в своем доме в Московской области, сообщает NEWSru.com.

Валерий Болотов родился в 1970 году. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в вооруженных конфликтах в Ереване в 1989 году и в Нагорном Карабахе в 1990 году. Был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

В апреле 2014 года Болотов выступил с призывом к открытому противостоянию с украинским правительством, участвовал в захватах правительственных учреждений в Луганской области, командовал сепаратистами "армии Юго-Востока". В том же месяце народный сход объявил его "народным губернатором".

В мае 2014 года Болотов был ранен в результате покушения, после чего уехал в Россию. Он оставил пост лидера сепаратистов ЛНР, и его преемником стал Игорь Плотницкий. Болотов позднее критиковал нового главу ЛНР.