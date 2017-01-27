27 января 2017 г.
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В мире

Советник Трампа: санкции против России могут быть смягчены в случае сотрудничества

время публикации: 19:35 | последнее обновление: 19:35 блог версия для печати фото
Келлиэнн Конвэй

Келлиэнн Конвэй, советник Белого дома, сказала в эфире телеканала Fox News, что администрация президента Дональда Трампа готова взвесить ослабление санкций против России при определенных условиях.

Комментируя предстоящий телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Конвэй сказала, что, скорее всего, лидеры двух государств, обсудят широкий спектр вопросов, в том числе, санкции, введенные против РФ из-за вторжения на Украину.

Помимо этого, президенты двух стран должны обсудить борьбу с террором. По словам Конвэй, ослабление санкций может быть рассмотрено в случае реальной готовности России сотрудничать в сфере борьбы с исламскими террористами.

26 января сотрудница Politico Сюзан Глэссер заявила, что, по данным ее источников, администрация Трампа приготовила черновик указа об односторонней отмене санкций. Конвэй не стала прямо подтверждать или опровергать эту информацию, подчеркнув лишь, что Трамп во внешней политике руководствуется исключительно американскими интересами.

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