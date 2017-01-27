В Еврейском музее Москвы почтили память жертв Холокоста

В Еврейском музее и Центре толерантности в Москве при поддержке Федерации еврейских общин России состоялась ежегодная церемония зажжения свечей, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Ведущий церемонии, председатель правления Еврейского музея и центра толерантности Борух Горин, в своем выступлении отметил, что дата 27 января была выбрана в качестве Дня памяти жертв Холокоста неслучайно. "В этот день солдатами Красной Армии был освобожден лагерь смерти Аушвиц, ставший символом Холокоста. Там было уничтожено свыше миллиона человек, 90% из которых составляли евреи. Сегодня мы вспоминаем жертв, мы вспоминаем их освободителей и спасителей, мы вспоминаем и тех, кто боролся в партизанских отрядах", – отметил он. Борух Горин также отметил, что важны не только воспоминания, но и действия, направленные на противодействие антисемитизму. Мы должны сделать все, чтобы знаменитые слова "Never again!" (никогда больше) не оставались простым сотрясением воздуха", – заключил он.

Как сказал главный раввин России Берл Лазар, "уникальность Холокоста в том, что это были не просто ужасы войны. Это был геноцид в чистом виде. Люди были варварски убиты только за то, что родились на свет евреями. Нацисты разработали план поголовного истребления всех евреев на планете. И этот жуткий план не был осуществлен только потому, что они проиграли войну".

Главный раввин России выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на жестокие уроки Второй мировой войны в разных странах, в том числе и в России, сохраняются проявления антисемитизма. "Пока мы видим людей, верящих в идеологию нацизма, мы можем говорить о том, что уроки Холокоста не усвоены. Для изменения этой ситуации нужно, чтобы молодое поколение росло в новой реальности. Мы уже несколько лет в канун Дня Победы посылаем наших студентов и молодежных активистов на экскурсию в Освенцим – чтобы знали и помнили. После посещения Освенцима наши молодые люди все говорят об одном – что надо здесь и сейчас делать все возможное, чтобы трагедия Холокоста никогда не повторилась. Фашисты хотели, чтобы на свете не осталось евреев – а мы будем жить еврейской жизнью, соблюдать еврейскую веру, создавать еврейские семьи и растить еврейских детей. И, конечно же, будем продолжать борьбу с фашизмом, с терроризмом и антисемитизмом. Это наш долг и мы его выполним. Надо сделать все, чтобы подрастающее поколение жило в гармонии, а межнациональный мир был нормой. Только в этом случае мы сможем сказать, что трагедия Холокоста не повторится", - подчеркнул раввин Лазар.

Президент Федерации еврейских общин Александр Борода отметил, что хотя в этот день мы отмечаем освобождение Освенцима, но этот лагерь смерти стал не началом Холокоста, а его апогеем. "Холокост начался не в Аушвице, он начался задолго до того, когда в людские головы проникло деление людей на сорта по признаку их национальности", – сказал он. Президент ФЕОР также подчеркнул, что в настоящий момент для борьбы с ксенофобией и экстремизмом нужно объединение всех стран. Александр Борода также высказался за введение уроков Холокоста в школах. "Пусть дети изучают уроки Холокоста, как страшной трагедии, которая не должна повторится. Ведь Холокост – трагедия не только еврейского народа, а и всего человечества, допустившего это", – заключил он.

Председатель Попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности, бизнесмен Виктор Вексельберг обратил внимание присутствующих на то, что Холокост – не только народная, но и семейная трагедия, подчеркнув, что в России нет еврейской семьи, которой так или иначе не коснулся бы Холокост.

Участникам церемонии также было продемонстрировано видеообращение премьер-министра России Дмитрия Медведева, посетившего Еврейский музей и центр толерантности накануне. "Трагедию еврейского народа мы воспринимаем с особой болью, как катастрофу, которая касается каждого из нас вне зависимости от веры", – заявил Дмитрий Медведев в видеообращении. – "В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне"

Посол Государства Израиль в России Гарри Корен со своей стороны отметил, что Израиль стремится сохранять память о Холокосте для будущих поколений, и подчеркнул, что очень высоко оценивает усилия руководства России по сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом. "Государство Израиль хорошо понимает важность передачи памяти о Холокосте будущими поколениям. Мы не устаем трудиться, чтобы память об этом не забывалась", – заявил он.

Посол США в России Джон Тефт также отметил необходимость сохранения памяти о Холокосте. "Мы не должны забывать уроков Холокоста. Нужно объединится для противодействия антисемитизму и ксенофобии, угрожающей нашей цивилизации. Россия добилась значительных успехов в борьбе с антисемитизмом и я регулярно довожу сведения об этом до моих коллег в Вашингтоне", – отметил посол.

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич подчеркнул, что прошедшие 72 года не сделали меньшим объем преступлений совершенных нацистами. "Мы помним, что эти убийства совершались не только в лагерях смерти, но также и здесь – на местах", – заявил он.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сосредоточил свое выступление на рассказе о том, как менялось отношении власти и общества к Холокосту. "Мы прошли большой путь – от арестов и тюрем для людей, которые ставили первые памятники жертвам Холокоста, до обращения председателя правительства с поддержкой. Я могу сказать, что пепел 6 миллионов погибших стучится теперь не только в наши сердца, но и в сердца миллионов россиян", – сказал он.

Шесть свечей в память о шести миллионах погибших зажгли Главный раввин России Берл Лазар, президент ФЕОР Александр Борода, посол США Джон Тефт, посол Германии Рюдигер фон Фрич, посол Польши Влодзимеж Марчиняк и посол Чехии Владимир Ремек.