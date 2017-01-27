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В мире

В Верховную Раду внесен законопроект о переносе посольства Украины в Иерусалим

время публикации: 11:24 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Депутат Верховной Рады Украины Александр Фельдман

Депутат Верховной Рады Украины Александр Фельдман на этой неделе подал законопроект о переносе украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Инициатива зарегистрирована на сайте парламента.

В объяснительной записке к законопроекту депутат написал, что любое суверенное государство вправе самостоятельно выбирать свою столицу, и с 1950-го года столицей Израиля остается Иерусалим, где находятся резиденция президента страны, Кнессет и другие правительственные учреждения. Вдобавок, Иерусалим - духовный центр иудаизма.

"Наши народы пережили ужасные трагедии Холокоста и Голодомора и знают цену жизни, независимости и территориальной целостности своих стран. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимной поддержке. Для этого необходимы реальные шаги, символизирующие поддержку базовых ценностей наших народов", - написано в пояснении. Таким шагом может стать перенос украинского посольства в Иерусалим, отметил депутат Фельдман.

В настоящее время законопроект передан для ознакомления в парламентский комитет по иностранным делам.

Президент США Дональд Трамп перед выборами обещал перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это обещание вызвало резкую критику со стороны палестинского руководства и лидеров арабских государств.

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// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2016 г.
Депутат Верховной Рады предложил перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим







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