В Верховную Раду внесен законопроект о переносе посольства Украины в Иерусалим

Депутат Верховной Рады Украины Александр Фельдман на этой неделе подал законопроект о переносе украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Инициатива зарегистрирована на сайте парламента.

В объяснительной записке к законопроекту депутат написал, что любое суверенное государство вправе самостоятельно выбирать свою столицу, и с 1950-го года столицей Израиля остается Иерусалим, где находятся резиденция президента страны, Кнессет и другие правительственные учреждения. Вдобавок, Иерусалим - духовный центр иудаизма.

"Наши народы пережили ужасные трагедии Холокоста и Голодомора и знают цену жизни, независимости и территориальной целостности своих стран. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимной поддержке. Для этого необходимы реальные шаги, символизирующие поддержку базовых ценностей наших народов", - написано в пояснении. Таким шагом может стать перенос украинского посольства в Иерусалим, отметил депутат Фельдман.

В настоящее время законопроект передан для ознакомления в парламентский комитет по иностранным делам.

Президент США Дональд Трамп перед выборами обещал перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это обещание вызвало резкую критику со стороны палестинского руководства и лидеров арабских государств.