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В мире

Middle East Eye: Россия намерена поставлять оружие генералу Хафтару через Алжир

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Middle East Eye: Россия намерена поставлять оружие генералу Хафтару через Алжир

Россия согласилась поставить оружие ливийскому генералу Халифе Хафтару на миллиарды долларов, но для обхода эмбарго ООН вооружения будут поступать через Алжир, сообщил сайт Middle East Eye со ссылкой на собственные алжирские источники.

По версии сайта, генерал получит бронированные автомобили, боеприпасы и средства для разведки. Алжирский источник сказал, что невозможно вечно ждать, пока ливийские группировки и партии договорятся между собой, так как Ливия нуждается в срочном восстановлении порядка и стабильности, и в этом позиции Алжира и России совпадают.

Для выполнения плана по превращению Хафтара в ливийского лидера Алжир согласился предоставить России доступ к своей военной базе под Ораном, открывающей путь к сирийскому побережью.

Сайт пишет, что Россия будет поставлять оружие для Хафтара через Алжир, а не его союзникиов ОАЭ и Египет, так как их армии оснащены западными вооружениями. Алжирская армия на 90% вооружена советским и российским оружием. По мнению алжирских источников, передача оружия генералу Хафтару формально не будет считаться продажей.

Соглашение было окончательно достигнуто 11 января 2017 года на борту российского авианосца "Адмирал Кузнецов", прибывшего к берегам Ливии.

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