Германия продлила на год использование израильских БПЛА в Афганистане

Германия продлила на еще один год контракт на использование израильских беспилотных летательных аппаратов для поддержки операций в Афганистане, сообщает Defence News со ссылкой на концерн "Авиационная промышленность".

Германские военные используют в Афганистане израильские БПЛА Heron-1. Контракт продлен до февраля 2018 года.

Предположительно, стоимость контракта составляет десятки миллионов долларов.

"Авиационная промышленность" сообщила, что с 2010 года БПЛА Heron-1 налетали 30 тысяч часов в Афганистане.