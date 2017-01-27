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Германия продлила на год использование израильских БПЛА в Афганистане

время публикации: 11:45 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Германия продлила на год использование израильских БПЛА в Афганистане

Германия продлила на еще один год контракт на использование израильских беспилотных летательных аппаратов для поддержки операций в Афганистане, сообщает Defence News со ссылкой на концерн "Авиационная промышленность".

Германские военные используют в Афганистане израильские БПЛА Heron-1. Контракт продлен до февраля 2018 года.

Предположительно, стоимость контракта составляет десятки миллионов долларов.

"Авиационная промышленность" сообщила, что с 2010 года БПЛА Heron-1 налетали 30 тысяч часов в Афганистане.

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