Олланд назвал администрацию Трампа вызовом для Европы

Президент Франции Франсуа Олланд сказал, что появление в США правительства Дональда Трампа стало большим вызовом для европейских государств. Олланд выступал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Франсуа Олланд сказал, что вызов, исходящий от администрации президента Дональда Трампа, связан с экономическими отношениями и с будущим методом урегулирования конфликтов в мире.

Французский лидер добавил, что необходимо вести переговоры с лидером, избранным американским народом, но делать это следует, отстаивая европейские интересы и ценности.

Ангела Меркель, со своей стороны, отметила, что Европейский союз столкнулся с суровыми внутренними и внешними угрозами. Олланд отметил, что главная внутренняя угроза исходит от подъема национализма и популизма.