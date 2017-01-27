27 января 2017 г.
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В мире

Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста

время публикации: 07:38 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
Мемориал жертвам Холокоста в Берлине
Церемония в Лондоне в память о Холокосте
Плакат, подготовленный к церемонии в Лондоне

27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году солдаты Первого украинского фронта Советской армии вошли на территорию концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц). День памяти был учрежден в 2005 году, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

К этой дате приурочены памятные мероприятия, которые проходят в Израиле, Польше, России, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.

Узниками лагеря Освенцим-Биркенау были 1,1 миллиона человек, примерно один миллион из них были евреями, почти все они погибли. Среди других жертв нацистов, прошедших ад Освенцима – поляки, цыгане, солдаты Советской армии, а также граждане захваченных нацистами стран Европы. Вошедшие 72 года назад на территорию лагеря смерти советские солдаты обнаружили там горы трупов и около 7 тысяч изможденных, но живых людей.

В статистическом сборнике, посвященном 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, государственное управление статистики Польши в позапрошлом году опубликовало следующие данные об убитых в концлагере Освенцим-Биркенау: общее число погибших – 1,1 миллиона человек, в их числе около 960 тысяч евреев (из них примерно 300 тысяч польских евреев), 70-75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч заключенных из СССР (не евреев и не цыган), 10-15 тысяч представителей других стран и национальностей.

В Израиле День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа) ежегодно отмечается также 27 нисана по еврейскому календарю. В этот день проходят церемонии в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", около мемориала участникам восстания в Варшавском гетто, в Центре изучения истории Холокоста "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак, в шатре "Изкор" в Кнессете, в Долине Общин (Бикат а-Кеилот), в кибуце Лохамей а-гетаот. Утром по всему Израилю звучит двухминутная траурная сирена. В этот же день ежегодный "Марш жизни" проходит в Польше – из Освенцима в Биркенау.

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Пятница, 27 января 2017 г.
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