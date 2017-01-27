Гостями первого русскоязычного "Лимуда" в Европе станут Борис Акунин и Вениамин Смехов

В Лондоне с 3 по 5 февраля пройдет первый русскоязычный "Лимуд" при участии Бориса Акунина, Антона Долина, Боруха Горина, Михаила Лабковского, Севы Новгородцева, Линор Горалик, Владимира Познера, Тамары Кандала, Марата Гельмана, Псоя Короленко и Вениамина Смехова.

В Limmud FSU Europe, как официально называется это мероприятие, также примут участие президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, заместитель председателя Конференции президентов американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн, главный раввин России Берл Лазар, бывший главный раввин Великобритании лорд Джонатан Сакс, председатель международного координационного комитета Limmud FSU International и президент Limmud FSUАарон Френкель, бизнесмен Леонард Блаватник, президент и генеральный директор фонда "Генезис" (Genesis Philanthropy Group) Илья Салита, а также филантропы, политические деятели и духовные лидеры. Таким образом, Limmud FSU Europe станет самым масштабным русскоязычным еврейским форумом в Западной Европе.

"Лимуд" – это еврейская культурно-образовательная конференция, впервые прошедшая 35 лет назад в Ноттингеме. За это время формат "Лимуда" разошелся по всему миру, и сейчас конференции проходят на территории от Австралии до Западного побережья США. Limmud FSU, ставящий своей целью работу с еврейской русскоязычной аудиторией, отмечает в этом году свое десятилетие. Русскоязычные "Лимуды" вот уже многие годы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Украине, Минске, Кишиневе, Нью-Йорке, Западном побережье США, Торонто и Сиднее.

Несмотря на такое широкое распространение концепции Лимуда по всему миру, в Европе еврейская община выходцев из бывшего СССР долгое время не имела конференции на своем родном языке. Начиная с этого года ситуация изменится.

"В Европе сегодня проживают около четверти миллиона русскоязычных евреев, для них и предназначен наш "Лимуд". Мы ожидаем приезда нескольких сотен участников и волонтеров, живущих как в Великобритании, так и в других странах Европы, а также СНГ и Израиле", - отмечает глава оргкомитета Limmud FSU Europe Семен Довжик. Организаторы утверждают, что, если формат русскоязычного "Лимуда" в Европе окажется удачным и востребованным, то в следующие годы Limmud FSU Europe будет проходить каждый раз в новой стране и городе.

Сейчас завершаются последние приготовления к "Лимуду" в Лондоне. Программа трехдневной конференции будет состоять из семинаров, мастер-классов, дискуссий, концертов и лекций на самые разнообразные темы. Каждый участник "Лимуда" может составить себе расписание согласно своим интересам и сам решить, какие сессии посещать.

Особенность "Лимуда" в том, что и организаторы, и выступающие принимают участие в "Лимуде" исключительно на волонтерских началах. Лекторы не получают оплату за проведение сессий, а организацией конференции занимаются волонтеры, которые привносят свою энергию, знания и энтузиазм в общее дело. Со времени основания "Лимуда" участники традиционно оплачивают свое пребывание на конференциях, а волонтеры и преподаватели получают скидку на участие. Параллельно с программой для взрослых идет и детская программа, так что родители могут окунуться в бурлящую жизнь "Лимуда", не беспокоясь о занятиях для своих чад.

Limmud FSU Europe проходит при поддержке фонда "Генезис", который ставит своей целью развитие и укрепление еврейской самоидентификации у русскоязычных евреев во всем мире. Более полную информацию о фонде можно найти на сайте www.gpg.org.