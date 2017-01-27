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В мире

На авиашоу в Австралии разбился самолет, погибли бизнесмен и его подруга

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Самолет Grumman G-73 Mallard (иллюстрация, на авиашоу в Перте разбился другой самолет)

Во время авиашоу в австралийском городе Перт, проводившемся в честь Дня Австралии и привлекшем тысячи зрителей, разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека: 52-летний Питер Линч и его подруга и помощница 30-летняя Энда Какравати, сообщает ABC News.

Самолет Grumman G-73 Mallard совершал поворот, но неожиданно потерял управление и упал в реку Суон. Ни один из зрителей не пострадал.

После авиакатастрофы дальнейшие торжества были отменены. Зрителей попросили покинуть место происшествия.

Бизнесмен Питер Линч был активистом местного авиационного сообщества. Он планировал открыть музей авиации. Питер был очень опытным пилотом.

Причины авиакатастрофы расследуются.

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Пятница, 27 января 2017 г.
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