Пресс-служба Кремля: телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться 28 января

В пятницу, 27 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу, 28 января, может состояться телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Ранее о том, что первые телефонные переговоры президентов России и США пройдут 28 января, сообщил американский телеканал CNN.

Если не считать поздравительных звонков Трампу после его инаугурации со стороны мировых лидеров, первые телефонные переговоры новый президент США провел 22 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. 23 января Трамп побеседовал по телефону с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В начале этой недели планировался также его разговор с президентом России Владимиром Путиным, но согласование даты этой беседы заняло много времени.

Отметим, что противники нового президента США обвиняли его в недопустимых контактах с Кремлем и президентом РФ Путиным. Доказательств предоставлено не было. Сам Трамп неоднозначно высказывался о политике России и руководстве этой страны. После избрания на пост президенте он говорил о намерении нормализовать отношения с Москвой и совместно действовать против международных террористических организаций.