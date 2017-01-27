27 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:01 Пресс-служба Кремля: телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться 28 января
07:38 Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста
07:14 На авиашоу в Австралии разбился самолет, погибли бизнесмен и его подруга
03:33 В Умани полицейские избили дубинками хасидов
01:43 Трамп хочет ввести 20-процентный налог на импорт из Мексики для оплаты стены на границе
00:35 Представитель МИД РФ Мария Захарова: США пытаются "завоевать" ООН
22:14 Суд Минска признал законной экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан
19:57 Массовые отставки в Госдепе – штат Керри отказывается работать с Трампом
19:55 "Ты защищаешь еврейских детей – я убью тебя": антисемитский инцидент в Бруклине
18:52 Посольство Украины: поэт-антисемит попал в список удостоившихся ордена из-за "технической ошибки"
В мире

Пресс-служба Кремля: телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться 28 января

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
Один из плакатов на марше протеста в Вашингтоне в день инаугурации Трампа. 20 января 2017 года

В пятницу, 27 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу, 28 января, может состояться телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Ранее о том, что первые телефонные переговоры президентов России и США пройдут 28 января, сообщил американский телеканал CNN.

Если не считать поздравительных звонков Трампу после его инаугурации со стороны мировых лидеров, первые телефонные переговоры новый президент США провел 22 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. 23 января Трамп побеседовал по телефону с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В начале этой недели планировался также его разговор с президентом России Владимиром Путиным, но согласование даты этой беседы заняло много времени.

Отметим, что противники нового президента США обвиняли его в недопустимых контактах с Кремлем и президентом РФ Путиным. Доказательств предоставлено не было. Сам Трамп неоднозначно высказывался о политике России и руководстве этой страны. После избрания на пост президенте он говорил о намерении нормализовать отношения с Москвой и совместно действовать против международных террористических организаций.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
Нетаниягу встретился с Джулиани, который передал ему послание от Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2017 г.
Президент Египта ас-Сиси стал первым арабским лидером, которому позвонил президент США Трамп
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
Состоялся первый разговор Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017