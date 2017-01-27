Союз мусульман Казахстана опубликовал шуточные рекомендации о сексе: никаких вибраторов и игрушек

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) выступили с рекомендациями относительно интимной жизни супругов.

Nur.kz сообщает, что рекомендации призваны дополнить запрет на суррогатное материнство, объявленный Духовным управлением мусульман Казахстана.

Опубликованные рекомендации затрагивают разнообразные стороны половой жизни, вплоть до поз во время секса. Следует отметить, что, когда эти рекомендации привлекли внимание СМИ, глава СМК Мурат Телибеков сказал, что намеревался высмеять запрет Духовного управления мусульман, отмечает Life.

В частности, среди рекомендаций СМК сказано: "Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта". Женские половые органы при этом запрещено использовать в качестве "авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька".

Во время занятий сексом мужу и жене рекомендуют не применять такие предметы, как "вибраторы, удлинители, трансформаторы, стимуляторы, стабилизаторы и прочие приспособления". Мужчине следует довольствоваться теми размерами полового члена и той потенции, которые он получил при рождении.

Помимо этого, СМК рекомендует женщинам не использовать во время секса "спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка".

Вдобавок, супругам рекомендуют использовать в половом акте одну позу и следить, чтобы скорость их движения не превышала трех метров в секунду, если они находятся в населенном пункте, и пяти метров в секунду - за его пределами.

Последние рекомендации запрещают во время секса есть, "читать книги, газеты, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться, играть в азартные игры".

В начале января Мурат Телибеков опубликовал шуточные рекомендации для инспекторов полиции, отказавшихся от использования жезлов в пользу подачи сигналов рукой или свистком. Телибеков предложил вместо полицейским жезла размахивать камчой, носить яркие гетры, подбрасывать в воздух фуражку или издавать львиный рык.