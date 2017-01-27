Трамп придумал способ заставить Мексику оплатить строительство стены на границе с США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 20-процентного налога на товары, импортируемые из Мексики, и таким образом финансировать строительство стены на границе между странами.

Об этом в четверг, 26 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобный налог может быть введен и на товары из других стран, с которыми у США отрицательный торговый баланс, передает информационное агентство Reuters.

Ранее в тот же день появилась информация, что Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето, отменили встречу, запланированную на 31 января.

25 января президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется в ближайшие месяцы. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что строительство оплатит мексиканское правительство. Пенья Ньето заявил, что его страна не будет этого делать.