27 января 2017 г.
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В мире

Трамп придумал способ заставить Мексику оплатить строительство стены на границе с США

время публикации: 01:43 | последнее обновление: 01:43 блог версия для печати

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 20-процентного налога на товары, импортируемые из Мексики, и таким образом финансировать строительство стены на границе между странами.

Об этом в четверг, 26 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобный налог может быть введен и на товары из других стран, с которыми у США отрицательный торговый баланс, передает информационное агентство Reuters.

Ранее в тот же день появилась информация, что Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето, отменили встречу, запланированную на 31 января.

25 января президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется в ближайшие месяцы. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что строительство оплатит мексиканское правительство. Пенья Ньето заявил, что его страна не будет этого делать.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Трамп отменит визит президента Мексики, не желающего оплатить пограничную стену
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Президент Мексики заявил, что его страна не оплатит строительство стены на границе с США
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой







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Пятница, 27 января 2017 г.
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