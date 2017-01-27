Испанский судья предъявил Израилю ультиматум по делу о гибели солдата в Ливане

Испанский судья-следователь, ведущий дело о гибели капрала вооруженных сил Испании Франсиско Хавьера Сориа Толедо, предъявил ультиматум израильскому правительству, сообщила газета El Pais.

Судья Фернандо Андреу потребовал от израильского правительства дать ответ на обращение испанской стороны по этому делу.

Капрал Франсиско Хавьер Сориа Толедо служил в составе войск ООН в Ливане и погиб 28 января 2015 года в результате израильского артиллерийского удара по целям на ливанской территории. Израильская армия ответила артиллерийским огнем на обстрел "Хизбаллы". В результате атаки "Хизбаллы" в тот день погибли старший сержант Дор Нини и капитан Йохай Калангель. Но, как отметил, представитель сил безопасности, ошибочно были обстреляны позиции "синих касок" в Ливане.

С тех пор власти Израиля и Испании договорились о выплате семье военнослужащего компенсации в размере 200 тысяч евро, но родители солдата отвергли этот компромисс и обратились в суд с требованием провести независимое всестороннее расследование гибели сына.

По мнению судьи Андреу, израильская сторона не выразила интереса к сотрудничеству в этом расследовании.

В апреле 2015 года Педро Моренес, занимавший пост министра обороны Испании, сказал, выступая в парламенте, что военнослужащий погиб в результате ошибок, допущенных израильской стороной, но исключил возможность умышленного убийства капрала Толедо.

Мать капрала Маргарита Толедо сказала 27 января газете La Informacion, что ей не нужны деньги, но она ищет справедливости и требует объяснить, почему погиб ее сын. В беседе с репортером она выразила уверенность в том, что израильские военные умышлено хотели убить всех испанских военных из числа миротворцев в том районе.

Толедо обвинила Моренеса в нежелании расследовать смерть ее сына и возмутилась тем, что "смерть испанского солдата была оценена в 200 тысяч евро".





