На встрече с Терезой Мэй Трамп пообещал выполнять обязательства по NATO

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым лидером иностранного государства, с которым встретился президент США Дональд Трамп. Он провел с ней переговоры в Вашингтоне 27 января.

После встречи Дональд Трамп сказал, что посетит Великобританию в 2017 году, приняв приглашение королевы Елизаветы II, переданное Терезой Мэй. Президент отметил, что США и Великобританию связывают особенные отношения, и напомнил, что его мать родилась в Шотландии.

На переговорах лидеры двух государств обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию с альянсом NATO, санкции против России, торговые отношения и выход Великобритании из Евросоюза.

Дональд Трамп заявил, что остается на 100% верен обязательствам перед союзниками по блоку NATO, отметив, что некоторые организации нуждаются в реформировании, чтобы соответствовать требованию времени.

По поводу санкций Тереза Мэй сказала, что ограничения следует оставить в силе, пока Россия не выполнит обязательства по Минским соглашениям. Трамп, со своей стороны, отказался прямо прокомментировать эту тему и сказал, что хотел бы поддерживать прекрасные отношения со всеми государствами.

Тереза Мэй отметила также, что Трамп победил на выборах, вопреки мнениям всех экспертов, потому что на его стороне были надежды работающих людей по всей стране.

Президент, в свою очередь, заявил, что выход Великобритании из Европейского союза пойдет королевству на пользу.