27 января 2017 г.
последняя новость: 21:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:38 На встрече с Терезой Мэй Трамп пообещал выполнять обязательства по NATO
20:06 Испанский судья предъявил Израилю ультиматум по делу о гибели солдата в Ливане
19:35 Советник Трампа: санкции против России могут быть смягчены в случае сотрудничества
18:42 В России умер первый лидер сепаратистов ЛНР
16:52 Олланд назвал администрацию Трампа вызовом для Европы
16:37 В Еврейском музее Москвы почтили память жертв Холокоста
15:34 Союз мусульман Казахстана опубликовал шуточные рекомендации о сексе: никаких вибраторов и игрушек
14:39 Middle East Eye: Россия намерена поставлять оружие генералу Хафтару через Алжир
11:45 Германия продлила на год использование израильских БПЛА в Афганистане
11:24 В Верховную Раду внесен законопроект о переносе посольства Украины в Иерусалим
В мире

На встрече с Терезой Мэй Трамп пообещал выполнять обязательства по NATO

время публикации: 21:38 | последнее обновление: 21:38 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Тереза Мэй, 27 января 2017 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым лидером иностранного государства, с которым встретился президент США Дональд Трамп. Он провел с ней переговоры в Вашингтоне 27 января.

После встречи Дональд Трамп сказал, что посетит Великобританию в 2017 году, приняв приглашение королевы Елизаветы II, переданное Терезой Мэй. Президент отметил, что США и Великобританию связывают особенные отношения, и напомнил, что его мать родилась в Шотландии.

На переговорах лидеры двух государств обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию с альянсом NATO, санкции против России, торговые отношения и выход Великобритании из Евросоюза.

Дональд Трамп заявил, что остается на 100% верен обязательствам перед союзниками по блоку NATO, отметив, что некоторые организации нуждаются в реформировании, чтобы соответствовать требованию времени.

По поводу санкций Тереза Мэй сказала, что ограничения следует оставить в силе, пока Россия не выполнит обязательства по Минским соглашениям. Трамп, со своей стороны, отказался прямо прокомментировать эту тему и сказал, что хотел бы поддерживать прекрасные отношения со всеми государствами.

Тереза Мэй отметила также, что Трамп победил на выборах, вопреки мнениям всех экспертов, потому что на его стороне были надежды работающих людей по всей стране.

Президент, в свою очередь, заявил, что выход Великобритании из Европейского союза пойдет королевству на пользу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2017 г.
Советник Трампа: санкции против России могут быть смягчены в случае сотрудничества
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2017 г.
Олланд назвал администрацию Трампа вызовом для Европы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 января 2017 г.
Иранский аятолла дал Трампу совет: "Не ошибитесь при определении террористов"
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2017 г.
Пресс-служба Кремля: телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться 28 января







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017