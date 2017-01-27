В Умани полицейские избили дубинками хасидов

Конфликт между коммунальщиками и религиозными евреями в Умани (Украина) перерос в потасовку, в ходе которой местные полицейские применили дубинки.

"Прямо сейчас сотрудники местного управления благоустройства пытаются разрушить "Мост Коэнов" возле могилы цадика Рабби Нахмана (Брацлавского), верующие пытались воспрепятствовать, началась стычка и полиция применила спецсредства", – сообщил интернет-изданию Vesti-Ukr.com в четверг, 26 января, адвокат Ярослав Гутарин.

По словам юриста, снос моста возможен только по указанию Государственной архитектурно-строительной инспекции, которого у управления благоустройства нет.

"Хасиды возмущены происходящим, ведь по Мосту Коэнов первосвященники проходят к могиле цадика, они не могут ступать на землю умерших. Если Мост снесут, верующие не смогут проводить молитвы. А это уже нарушения права человека на вероисповедание. В следующем году в Умань могут не приехать 10 тыс паломников, которые традиционно ежегодно посещают могилу", – добавил Гутарин.