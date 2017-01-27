27 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:33 В Умани полицейские избили дубинками хасидов
01:43 Трамп хочет ввести 20-процентный налог на импорт из Мексики для оплаты стены на границе
00:35 Представитель МИД РФ Мария Захарова: США пытаются "завоевать" ООН
22:14 Суд Минска признал законной экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан
19:57 Массовые отставки в Госдепе – штат Керри отказывается работать с Трампом
19:55 "Ты защищаешь еврейских детей – я убью тебя": антисемитский инцидент в Бруклине
18:52 Посольство Украины: поэт-антисемит попал в список удостоившихся ордена из-за "технической ошибки"
18:31 Трамп отменит визит президента Мексики, не желающего оплатить пограничную стену
18:06 Ландвер прибыла в Москву для согласования порядка выплаты пенсий репатриантам
17:32 Школьницу вынудили мочиться в ведро: та подала в суд и получила $1,25 млн
В мире

В Умани полицейские избили дубинками хасидов

время публикации: 03:33 | последнее обновление: 04:01 блог версия для печати фото
Паломники у могилы рабби Нахмана. Умань, Украина

Конфликт между коммунальщиками и религиозными евреями в Умани (Украина) перерос в потасовку, в ходе которой местные полицейские применили дубинки.

"Прямо сейчас сотрудники местного управления благоустройства пытаются разрушить "Мост Коэнов" возле могилы цадика Рабби Нахмана (Брацлавского), верующие пытались воспрепятствовать, началась стычка и полиция применила спецсредства", – сообщил интернет-изданию Vesti-Ukr.com в четверг, 26 января, адвокат Ярослав Гутарин.

По словам юриста, снос моста возможен только по указанию Государственной архитектурно-строительной инспекции, которого у управления благоустройства нет.

"Хасиды возмущены происходящим, ведь по Мосту Коэнов первосвященники проходят к могиле цадика, они не могут ступать на землю умерших. Если Мост снесут, верующие не смогут проводить молитвы. А это уже нарушения права человека на вероисповедание. В следующем году в Умань могут не приехать 10 тыс паломников, которые традиционно ежегодно посещают могилу", – добавил Гутарин.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 января 2017 г.
В Умани задержаны братья-израильтяне, разбившие статую Иисуса на кресте
// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2016 г.
В Умани осквернена могила цадика Нахмана. Подробности и комментарии
// NEWSru.co.il // В мире // 8 сентября 2016 г.
На Украине автобус с израильтянками был захвачен из-за долга водителя
// NEWSru.co.il // В мире // 7 сентября 2016 г.
Автобус с израильтянами, прибывшими в Умань, подвергся нападению
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2016 г.
Гостиница в Умани отказалась принимать евреев, приезжающих на могилу раввина Нахмана







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 27 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017