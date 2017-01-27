Представитель МИД РФ Мария Захарова: США пытаются "завоевать" ООН

США, некогда пытавшиеся закрыть ООН, перешли на концепцию завоевания большинства в ее структурах. Такое мнение выразила глава департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"На протяжении последнего десятилетия и даже чуть больше мы видели разные подходы администрации США – и не только при господине Обаме, но и раньше – к ООН. Были попытки, кстати говоря, очень рельефные, в том числе до администрации Обамы, просто закрыть ООН за ненадобностью", – заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, это были "как прямые заявления ряда политиков", относящихся к американскому истеблишменту, так и различные утечки и коррупционные скандалы, однако затем "произошло осмысление того, что без такого всемирного маяка, как ООН… в международном праве невозможно".

Как отметила представитель МИД РФ, после этого "началась другая концепция – не столько развала организации и отказа от организации как таковой", сколько "завоевания – именно так и вот этими словами – большинства в ряде ооновских органов".

По мнению Захаровой, данная модель поведения США противоречит самой идее ООН, "потому что это организация, гарантирующая баланс интересов в мире, а не инструмент продвижения интересов одной страны".