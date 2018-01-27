Израиль выступил против польского законопроекта, искажающего правду о Холокосте

В пятницу, 26 января, польский Сейм одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, сообщает "Гаарец".

Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытается "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Законопроект должен быть одобрен Сенатом и президентом Польши, однако считается, что главное препятствие, обсуждение в нижней палате, он уже преодолел.

Сразу после сообщения о польском законопроекте некоторые израильские политики высказались по этому поводу. В частности, сопредседатель партии "Сионистский лагерь", лидер партии "А-Тнуа", Ципи Ливни заметила: "Принятый в Польше закон – попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего".

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что именно сейчас, когда мир отмечает День памяти жертв Холокоста, в Польше принимают закон, единственной целью которого является попытка польских властей уйти от исторической ответственности.

Министерство иностранных дел Израиля официально заявило, что еврейское государство выступает против этого законопроекта, и просит правительство Польши внести в него соответствующие поправки. В заявлении МИД говорится, что "ни один закон не может изменить историческую правду".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также прокомментировал законопроект, одобренный польским Сеймом, написав в сети Twitter, что выступает категорически против принятия этого закона.

"Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост", - подчеркнул Нетаниягу.

Нетаниягу отметил также, что поручил израильскому послу в Польше Анне Азари встретиться с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, чтобы выразить несогласие Израиля с законопроектом.





