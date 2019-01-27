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Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста
Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста
Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста

27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году солдаты Первого украинского фронта Советской армии вошли на территорию концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Ворота лагеря смерти первым открыл командир штурмовой группы 100-й Львовской стрелковой дивизии майор Анатолий Шапиро.

День памяти был учрежден в 2005 году, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

К этой дате приурочены памятные мероприятия, которые проходят в Израиле, Польше, России, Украине, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.

Узниками лагеря Освенцим-Биркенау были 1,1 миллиона человек, примерно один миллион из них были евреями, почти все они погибли. Среди других жертв нацистов, прошедших ад Освенцима – поляки, цыгане, солдаты Советской армии, а также граждане захваченных нацистами стран Европы. Вошедшие 72 года назад на территорию лагеря смерти советские солдаты обнаружили там горы трупов и около 7 тысяч изможденных, но живых людей.

В статистическом сборнике, посвященном 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, государственное управление статистики Польши в 2015 году опубликовало следующие данные об убитых в концлагере Освенцим-Биркенау: общее число погибших – 1,1 миллиона человек, в их числе около 960 тысяч евреев (из них примерно 300 тысяч польских евреев), 70-75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч заключенных из СССР (не евреев и не цыган), 10-15 тысяч представителей других стран и национальностей.

В Израиле День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа) ежегодно отмечается также 27 нисана по еврейскому календарю. В этот день проходят церемонии в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", около мемориала участникам восстания в Варшавском гетто, в Центре изучения истории Холокоста "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак, в шатре "Изкор" в Кнессете, в Долине Общин (Бикат а-Кеилот), в кибуце Лохамей а-гетаот. Утром по всему Израилю звучит двухминутная траурная сирена. В этот же день ежегодный "Марш жизни" проходит в Польше – из Освенцима в Биркенау.

Напомним, что 27 января в этом году отмечается также 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда.

В связи с Международным днем Холокоста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со следующим заявлением: "Холокост – беспрецедентная трагедия в истории человечества, доказывающая, что, если не остановить ненависть к евреям, фанатизм распространится, уничтожая другие народы. Треть нашего народа была уничтожена с ужасающей жестокостью, десятки миллионов других были убиты в разных странах мира. Сегодня мы вспоминаем убитых, но также – героев. Героев, которые сражались и даже пожертвовали жизнями, чтоб остановить нацистское чудовище. Несколько месяцев назад по приглашению президента Путина я присутствовал на Параде Победы над нацистами. Я был на Красной площади, мы шли от мемориала к мемориалу… Бои за Курск, за Сталинград, за Ленинград… Сражение за сражением, кровопролитная битва за кровопролитной битвой. В этих боях, в рядах Красной армии сражались плечом к плечу вместе с остальными 400 тысяч солдат-евреев. Такое количество наград, такое самопожертвование, такой героизм. Я стоял с непомерным трепетом, так как я знал, что победа над нацистами гарантировала будущее нашего народа. Каждый, кто принимал в этом участие, заслуживает бесконечной признательности. Мы никогда не забываем… не забываем роли Красной армии, не забываем подвиги героев-евреев, сражавшихся в ее рядах, и не забываем ветеранов. Когда я встречаюсь с ними здесь, в Израиле, я всегда очень волнуюсь. Я вижу их награды, вижу гордую осанку – им уже за девяносто лет, но осанка гордая, взгляд ясный, они гордятся своей ролью в истории еврейского народа и истории человечества. Я отдавал им честь тогда, я отдаю вам честь сегодня. Будьте благословенны!"

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